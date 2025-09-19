Eutanasia e cure palliative | il 63% dei medici favorevole per pazienti oncologici
Secondo un sondaggio condotto dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e dalla Fondazione Aiom su 562 clinici, il 63% dei medici si dichiara favorevole all'eutanasia nei pazienti oncologici: il 50% in determinate circostanze e il 13% in ogni caso. Dallo stesso studio emerge che il 60% dei medici somministra trattamenti anticancro nell'ultimo mese di vita, ma il 32% si sente poco preparato ad assistere i pazienti in questa fase finale. Inoltre, il 90% degli intervistati ritiene necessaria una legge nazionale per regolamentare il tema.
