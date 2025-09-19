Eutanasia e cure palliative | il 63% dei medici favorevole per pazienti oncologici

Dayitalianews.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sondaggio Aiom su medici e fine vita. Secondo un sondaggio condotto dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e dalla Fondazione Aiom su 562 clinici, il 63% dei medici si dichiara favorevole all’eutanasia nei pazienti oncologici: il 50% in determinate circostanze e il 13% in ogni caso. Dallo stesso studio emerge che il 60% dei medici somministra trattamenti anticancro nell’ultimo mese di vita, ma il 32% si sente poco preparato ad assistere i pazienti in questa fase finale. Inoltre, il 90% degli intervistati ritiene necessaria una legge nazionale per regolamentare il tema. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

eutanasia e cure palliative il 63 dei medici favorevole per pazienti oncologici

© Dayitalianews.com - Eutanasia e cure palliative: il 63% dei medici favorevole per pazienti oncologici

In questa notizia si parla di: eutanasia - cure

Aiom: 63% medici favorevoli a eutanasia in pazienti oncologici; Aiom, 63% medici favorevole a eutanasia nei pazienti oncologici; Aiom: il 63% dei medici sostiene l’eutanasia per i malati di cancro.

eutanasia cure palliative 63Medici e fine vita: il 63% favorevole all’eutanasia, ma in casi specifici - Il 63% dei medici è favorevole all’eutanasia, ma in circostanze specifiche legate alla sofferenza. Come scrive notizie.it

eutanasia cure palliative 63Aiom: "63% medici favorevoli a eutanasia in pazienti oncologici" - Perrone (Aiom), 'urge norma su fine vita, chiarire zone grigie' - Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Eutanasia Cure Palliative 63