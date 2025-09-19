Europa Cup Inter Women svelata l’avversaria del secondo turno | sarà il Vllaznia! Ecco come funziona il torneo
Europa Cup Inter Women, svelata l’avversaria del secondo turno della squadra di Piovani e il regolamento del torneo. Dopo aver superato l’ Hibernian nel primo turno di qualificazione, l’ Inter Women è pronta a affrontare il KFF Vllaznia, squadra albanese, nel secondo turno di UEFA Women’s Europa Cup. Il sorteggio, avvenuto a Nyon e durante il quale è stato presentato anche il nuovo trofeo, ha tracciato il percorso delle nerazzurre, che sfideranno la formazione albanese in una doppia sfida, andata e ritorno. LE DATE DELLA SFIDA La prima gara contro il KFF Vllaznia si terrà al ‘KONAMI Football Centre’ il 78 ottobre, mentre la partita di ritorno si giocherà in trasferta il 1516 ottobre. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: europa - inter
Rios ha stregato mezza Europa: il punto sull’Inter | CM.IT
L’Inter non si ferma più: un Campione d’Europa per Chivu
Ricci svela: «L’obiettivo è l’Europa. Se ho parlato della possibilità Inter con Dimarco e Bastoni? La verità è…»
L'Inter rialza la testa e lo fa nel modo migliore: vincendo in Europa. Il 2-0 all'Ajax 2-0 porta la firma decisa di Marcus Thuram, ma brilla anche Francesco Pio Esposito. #ANSA Vai su Facebook
Inter, c'è l'Ajax per ritrovarsi in Europa. Atalanta: con il Psg serve una notte magica #champions #inter #atalanta - X Vai su X
Oops... -; Inter Women, Tomasevic firma il passaggio del turno in Europa; Women's Europa Cup. Hibernian-Inter 0-1 [GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH].
UEFA Women’s Europa Cup, l'Inter sfiderà il Vllaznia al secondo turno - Grazie al doppio successo contro l'l’Hibernian, l’Inter Women si è guadagnata la possibilità di proseguire il proprio cammino. tuttomercatoweb.com scrive
Primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup: passano Inter, Glasgow City, Ajax, PSV - Segui tutte le ultime notizie sulla UEFA Women's Europa Cup 2025/2026 dal sito ufficiale UEFA. Scrive it.uefa.com