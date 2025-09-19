Europa Cup Inter Women, svelata l’avversaria del secondo turno della squadra di Piovani e il regolamento del torneo. Dopo aver superato l’ Hibernian nel primo turno di qualificazione, l’ Inter Women è pronta a affrontare il KFF Vllaznia, squadra albanese, nel secondo turno di UEFA Women’s Europa Cup. Il sorteggio, avvenuto a Nyon e durante il quale è stato presentato anche il nuovo trofeo, ha tracciato il percorso delle nerazzurre, che sfideranno la formazione albanese in una doppia sfida, andata e ritorno. LE DATE DELLA SFIDA La prima gara contro il KFF Vllaznia si terrà al ‘KONAMI Football Centre’ il 78 ottobre, mentre la partita di ritorno si giocherà in trasferta il 1516 ottobre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Europa Cup Inter Women, svelata l’avversaria del secondo turno: sarà il Vllaznia! Ecco come funziona il torneo