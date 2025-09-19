Euro digitale Giorgetti punta a costi più bassi e chiarezza nei limiti
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Copenaghen in occasione dell’Eurogruppo ed Ecofin, ha diffuso tramite una nota ufficiale la propria posizione sul progetto dell’ euro digitale. Le sue parole mettono in evidenza le priorità del governo italiano e il quadro delle discussioni europee su una misura che potrebbe trasformare il sistema dei pagamenti. Giorgetti ha sottolineato l’importanza di adottare una procedura chiara e trasparente per definire i limiti di detenzione dell’euro digitale. Questo aspetto è considerato cruciale per evitare che lo strumento si trasformi in una riserva di valore, preservando così l’equilibrio del sistema finanziario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: euro - digitale
Euro digitale, rassicurazioni (e pressing) da Bce e Commissione Ue
Euro digitale, tra promesse e timori: la battaglia per il futuro del denaro in Europa
Cipollone (Bce): “L’euro digitale serve a preservare i benefici del contante”
Euro digitale, l’Eurogruppo trova primo accordo politico: "Passo avanti cruciale" #eurodigitale #eurogruppo #19settembre - X Vai su X
Euro digitale, la Bce accelera: “Così rafforziamo le banche, non le sostituiamo” https://www.economymagazine.it/euro-digitale-la-bce-accelera-cosi-rafforziamo-le-banche-non-le-sostituiamo/ #eurodigitale #economymagazine Vai su Facebook
Euro digitale, Giorgetti punta a costi più bassi e chiarezza nei limiti; Euro digitale, l’Eurogruppo trova un primo accordo politico: Passo avanti cruciale; Giorgetti, bene lavoro su euro digitale, cruciali compensazioni.
Giorgetti, bene lavoro su euro digitale, cruciali compensazioni - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto all'Eurogruppo per esprimere "apprezzamento per l'impegno e il lavoro svolto a livello europeo per una procedu ... Da msn.com
Euro digitale, passi avanti all'Eurogruppo: base di accordo politico su limiti alla detenzione individuale - I ministri delle finanze dell’area euro, riuniti in formato allargato con i colleghi del resto dell’Unione, hanno compiuto un nuovo passo verso ... Secondo teleborsa.it