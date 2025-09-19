Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Copenaghen in occasione dell’Eurogruppo ed Ecofin, ha diffuso tramite una nota ufficiale la propria posizione sul progetto dell’ euro digitale. Le sue parole mettono in evidenza le priorità del governo italiano e il quadro delle discussioni europee su una misura che potrebbe trasformare il sistema dei pagamenti. Giorgetti ha sottolineato l’importanza di adottare una procedura chiara e trasparente per definire i limiti di detenzione dell’euro digitale. Questo aspetto è considerato cruciale per evitare che lo strumento si trasformi in una riserva di valore, preservando così l’equilibrio del sistema finanziario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Euro digitale, Giorgetti punta a costi più bassi e chiarezza nei limiti