Euro digitale accordo Eurogruppo su schema regole limiti detenzione
Roma, 19 set. (askanews) – I ministri delle finanze dell’area euro, in formato allargato i ministri del resto della Ue, hanno discusso una “base di accordo” politico sullo schema istituzionale che dovrà decidere un aspetto chiave del futuro euro digitale: i limiti alla detenzione individuale. Lo hanno riferito il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, e il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’eurogruppo. Lo schema prevede una architettura istituzionale per la decisione dei limiti che coinvolge sia la Banca centrale europea, sia il consiglio Ue (cioè i governi), ha riferito Dombrovskis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: euro - digitale
