Estrazione Million Day delle ore 13 | 00 | i numeri vincenti di oggi 19 settembre

La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell'estrazione Million Day di oggi 19 settembre 2025. Combinazione vincente Million Day 19 Settembre 2025 23 31 48 52 54 Come si gioca al Million Day. Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi mercoledì 30 agosto 2023, nuova chance per centrare il colpo grosso della lotteria: l'estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione.

