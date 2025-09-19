Estrarre l' eterno dall' effimero Cosa c' è dietro la t-shirt di Arianna Meloni sfoggiata a Fenix 2025

"Estrarre l'eterno dall'effimero". Questa la citazione di Charles Baudelaire scelta per la t-shirt ufficiale sfoggiata da Gioventù Nazionale a Fenix e indossata anche da Arianna Meloni. La scritta è accompagnata dalla fiamma, simbolo di Fratelli d'Italia in passato al centro del dibattito politico. Ma cosa c'è dietro questa scelta dei giovani di FdI? La frase di Baudelaire è un'evocazione poetica ammaliante, che racchiude il cuore della poetica del genio francese, in particolare quella espressa ne "Il pittore della vita moderna" del 1863, saggio cruciale sul ruolo dell'artista moderno. Entrando nel dettaglio, la citazione in questione indica la missione del poeta dal punto di vista di Baudelaire, ossia cogliere l’essenza eterna e universale delle cose attraverso l’apparenza passeggera e transitoria del presente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it