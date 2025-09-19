Estonnia chiede attivazione art4 Nato
21.00 L'Estonia ha deciso di richiedere consultazioni ai sensi dell'articolo 4 della Nato in merito alla violazione del suo spazio aereo da parte di aerei da combattimento russi. Lo ha scritto il primo ministro estone Kristen Michal su X. L'articolo 4 del Trattato istitutivo dell'Alleanza prevede che "le Parti si consulteranno ogniqualvolta, a giudizio di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle Parti siano minacciate". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Tallin chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Gb: «Incursione sconsiderata»; Ucraina, tensione alle stelle: F-35 italiani respingono 3 jet russi nello spazio aereo dell’Estonia. Kallas: “Provocazione pericolosa; Mig russi violano lo spazio aereo estone, in volo due F-35 italiani: ecco come li hanno respinti | La diretta.
Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Tallin chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Gb: «Incursione sconsiderata» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia ... leggo.it scrive
Estonia chiede consultazioni Nato ai sensi dell'art.4 - 31 russi, il governo dell'Estona intende richiedere l'avvio di consultazioni con gli alleati ai sensi dell'articolo 4 de ... Come scrive ansa.it