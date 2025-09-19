Estonia tre Mig russi invadono spazio aereo Intercettati da F-35 italiani

(Adnkronos) – Tre caccia russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia oggi 19 settembre. I 3 MIG-31 sono stati intercettati da F-35 italiani, decollati nell’ambito della missione di Air Policing dell’Alleanza Atlantica come riporta Politico. Il governo di Tallinn ha precisato che i tre MiG-31 hanno sorvolato il Golfo di Finlandia per un totale di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it