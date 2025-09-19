**Estonia | Tallin ' violazione senza precedenti spazio aereo da parte di 3 caccia russi' **

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tallin, 19 set. (Adnkronos) - Aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo estone. Lo ha reso noto il governo di Tallinn, precisando che tre caccia MiG-31 hanno sorvolato il Golfo di Finlandia per un totale di 12 minuti senza autorizzazione. Il ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha affermato che la Russia ha già violato lo spazio aereo estone quattro volte quest'anno, "il che è di per sé inaccettabile, ma la violazione di oggi, durante la quale tre aerei da combattimento sono entrati nel nostro spazio aereo, è di una sfacciataggine senza precedenti". "È necessario rispondere ai crescenti controlli dei confini e all'aggressività della Russia rafforzando rapidamente la pressione politica ed economica", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

estonia tallin violazione senza precedenti spazio aereo da parte di 3 caccia russi

© Iltempo.it - **Estonia: Tallin, 'violazione senza precedenti spazio aereo da parte di 3 caccia russi'**

In questa notizia si parla di: estonia - tallin

Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani; Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone, Tallinn: “Atto di inedita gravità”; Estonia, espulso diplomatico russo per crimini contro lo Stato e violazioni delle sanzioni.

estonia tallin violazione senza**Estonia: Tallin, 'violazione senza precedenti spazio aereo da parte di 3 caccia russi'** - Lo ha reso noto il governo di Tallinn, precisando che tre ... Scrive iltempo.it

estonia tallin violazione senzaNato, tre caccia russi violano lo spazio aereo estone. Tallinn: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - Il ministro della Difesa del Paese ha definito l'incidente «di una brutalità senza precedenti» e il governo intende inviare una nota di protesta al più alto diplomatico russo in Estonia. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Estonia Tallin Violazione Senza