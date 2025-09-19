**Estonia | Tallin ' violazione senza precedenti spazio aereo da parte di 3 caccia russi' **
Tallin, 19 set. (Adnkronos) - Aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo estone. Lo ha reso noto il governo di Tallinn, precisando che tre caccia MiG-31 hanno sorvolato il Golfo di Finlandia per un totale di 12 minuti senza autorizzazione. Il ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha affermato che la Russia ha già violato lo spazio aereo estone quattro volte quest'anno, "il che è di per sé inaccettabile, ma la violazione di oggi, durante la quale tre aerei da combattimento sono entrati nel nostro spazio aereo, è di una sfacciataggine senza precedenti". "È necessario rispondere ai crescenti controlli dei confini e all'aggressività della Russia rafforzando rapidamente la pressione politica ed economica", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: estonia - tallin
Venti delegati di diversi Paesi europei, tra cui anche il direttore generale del Consorzio dei Servizi Sociali A5, Carmine De Blasio, unico delegato per l’Italia, si sono ritrovati per due giorni a Tallin, in Estonia. Vai su Facebook
Slash arribando a Tallin, Estonia en 2018 con Guns N’ Roses. Foto credito: Henri-Kristian Kirsip #slash #gunsnroses #gnfnrs - X Vai su X
Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani; Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone, Tallinn: “Atto di inedita gravità”; Estonia, espulso diplomatico russo per crimini contro lo Stato e violazioni delle sanzioni.
**Estonia: Tallin, 'violazione senza precedenti spazio aereo da parte di 3 caccia russi'** - Lo ha reso noto il governo di Tallinn, precisando che tre ... Scrive iltempo.it
Nato, tre caccia russi violano lo spazio aereo estone. Tallinn: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - Il ministro della Difesa del Paese ha definito l'incidente «di una brutalità senza precedenti» e il governo intende inviare una nota di protesta al più alto diplomatico russo in Estonia. Come scrive ilmessaggero.it