Estonia Mar Baltico e le tre incursioni russe | così Putin alza la tensione ai confini della Nato
La Russia torna a sfidare apertamente l’Alleanza Atlantica. Nelle ultime ore due episodi distinti — una violazione dello spazio aereo estone da parte di caccia russi MiG-31 e i due jet da combattimento russi che hanno violato la zona di sicurezza della piattaforma Petrobaltic nel Mar Baltico — hanno riportato l’attenzione sulla fragilità del fianco orientale della NATO. Entrambi i Paesi hanno evocato la possibilità di ricorrere all’ Articolo 4 del Trattato, che prevede consultazioni straordinarie tra gli alleati in caso di minaccia alla sicurezza. Le reazioni di Tallin e Varsavia. A Tallinn le autorità hanno denunciato l’ingresso nello spazio aereo estone di tre MiG-31 russi, rimasti per dodici minuti sopra le acque del Golfo di Finlandia senza transponder e senza contatto con il controllo aereo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: estonia - baltico
