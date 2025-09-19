Estonia jet russi violano lo spazio aereo Von der Leyen | Ue risponderà a ogni provocazione
Secondo quanto si apprende da Politico, la Nato avrebbe deciso di far decollare gli F-35 italiani presenti in Estonia, al fine di respingere i jet russi. Lo sconfinamento è avvenuto vicino all'isola di Vaindloo, nel golfo di Finlandia, con gli aerei che non avevano piani di volo e che presentavano i transponder, ovvero i sistemi di identificazione della rotta, spenti. Al momento della violazione, inoltre, mancavano comunicazioni radio bidirezionali con il controllo del traffico aereo estone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Prima i droni russi in Polonia, poi in Romania. Ora la provocazione sale di livello con i jet di Mosca in Estonia. Tutto in 20 giorni. Siamo davanti a una minaccia sempre più concreta. Ne trarremo finalmente le conseguenze o servono altre dimostrazioni pratiche - X Vai su X
Tre jet russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Politico: "Respinti da F-35 italiani" - Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, ... Scrive huffingtonpost.it
Tre jet russi violano lo spazio aereo estone. L'Estonia convoca l'incaricato d'affari di Mosca - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG- Come scrive ansa.it