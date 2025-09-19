Estonia jet russi violano lo spazio aereo Von der Leyen | Ue risponderà a ogni provocazione

Secondo quanto si apprende da Politico, la Nato avrebbe deciso di far decollare gli F-35 italiani presenti in Estonia, al fine di respingere i jet russi. Lo sconfinamento è avvenuto vicino all'isola di Vaindloo, nel golfo di Finlandia, con gli aerei che non avevano piani di volo e che presentavano i transponder, ovvero i sistemi di identificazione della rotta, spenti. Al momento della violazione, inoltre, mancavano comunicazioni radio bidirezionali con il controllo del traffico aereo estone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

