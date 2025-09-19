Estonia jet russi violano lo spazio aereo del Paese | cresce la tensione tra Mosca e Nato
Secondo quanto si apprende da Politico, la Nato avrebbe deciso di far decollare gli F-35 italiani presenti in Estonia, al fine di respingere i jet russi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tre jet russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Politico: "Respinti da F-35 italiani" - Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, ... Si legge su huffingtonpost.it
Tre jet russi violano lo spazio aereo estone. L'Estonia convoca l'incaricato d'affari di Mosca - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG- Lo riporta ansa.it