Estonia invoca l’articolo 4 della Nato dopo incursione jet russi | Ue promette risposte a provocazioni

Ildifforme.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto si apprende da Politico, la Nato avrebbe deciso di far decollare gli F-35 italiani presenti in Estonia, al fine di respingere i jet russi. Lo sconfinamento è avvenuto vicino all'isola di Vaindloo, nel golfo di Finlandia, con gli aerei che non avevano piani di volo e che presentavano i transponder, ovvero i sistemi di identificazione della rotta, spenti. Al momento della violazione, inoltre, mancavano comunicazioni radio bidirezionali con il controllo del traffico aereo estone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

estonia invoca l8217articolo 4 della nato dopo incursione jet russi ue promette risposte a provocazioni

© Ildifforme.it - Estonia invoca l’articolo 4 della Nato dopo incursione jet russi: Ue promette risposte a provocazioni

In questa notizia si parla di: estonia - invoca

Caccia russi in Estonia, Tallinn invoca articolo 4 Nato: cosa prevede

estonia invoca l8217articolo 4Caccia russi in Estonia, Tallinn invoca articolo 4 Nato: cosa prevede - L'ultima, poche settimane fa, quando la Polonia ha denunciato l'invasione del proprio spazio aereo ad opera di droni russi ... Come scrive msn.com

estonia invoca l8217articolo 4Caccia russi Estonia, possono scattare articoli 4 e 5 della Nato? Cosa prevedono e cos'è il principio della difesa collettiva dei territori degli Stati membri - L'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico è uno dei pilastri della Nato e regolamenta il principio della difesa collettiva dei territori degli Stati parte ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Estonia Invoca L8217articolo 4