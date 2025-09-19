Estonia F-35 italiani respingono 3 mig russi Spazio aereo violato per 12 minuti Tallinn | Incidente brutale
Allerta Nato. Lo spazio aereo estone è stato violato da 3 jet militari russi. Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Due F-35 italiani in Estonia intercettano un velivolo russo. La Nato: "Impegnati a proteggere i Baltici e il fianco orientale" #ANSA
#Estonia Due F-35 italiani, nell'ambito della missione di pattugliamento aereo della #Nato, sono decollati dalla base di Ämari in risposta a un velivolo russo.
F-35 italiani respingono 3 caccia russi in Estonia, violato lo spazio aereo. Tallinn: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia ... Come scrive ilmessaggero.it
Tre jet russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Politico: "Respinti da F-35 italiani" - Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, ... Segnala huffingtonpost.it