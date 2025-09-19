Estonia F-35 italiani intercettano 3 mig russi Tallin chiede l' attivazione dell' articolo 4 della Nato Gb | Incursione sconsiderata

Allerta Nato. Lo spazio aereo estone è stato violato da 3 jet militari russi. Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Tallin chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Gb: «Incursione sconsiderata»

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia

estonia f 35 italianiEstonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Spazio aereo violato per 12 minuti. Gb: «Incursione sconsiderata» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia ... Come scrive leggo.it

