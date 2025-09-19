Estonia F-35 italiani intercettano 3 mig russi Tallin chiede l' attivazione dell' articolo 4 della Nato Gb | Incursione sconsiderata
Allerta Nato. Lo spazio aereo estone è stato violato da 3 jet militari russi. Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: estonia - italiani
F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia
F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi in Estonia: lo scramble nello spazio aereo Nato
F-35 italiani basati in Estonia intercettano jet russi
Jet russi hanno violato lo spazio aereo dell’ #Estonia, in volo per respingerli F-35 italiani - #Russia #NATO Vai su Facebook
Jet russi violano spazio aereo dell’ #Estonia, F-35 italiani li respingono. Ue: risponderemo a ogni provocazione - X Vai su X
Jet russi in Estonia, respinti da F35 italiani; Von der Leyen: Chiudere rubinetti del gas russo. Jet russi in Estonia respinti da F-35 italiani - Tre MIG 31 russi intercettati nei cieli dell'Estonia (Video); Mig russi intercettati in Estonia da caccia F35 italiani.
Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Spazio aereo violato per 12 minuti. Gb: «Incursione sconsiderata» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia ... Come scrive leggo.it
F-35 italiani decollano da estonia per intercettare velivoli russi nello spazio aereo baltico - 35 italiani decollano dalla base di amari in estonia per intercettare velivoli russi, confermando il ruolo operativo e la presenza militare italiana nella difesa aerea della nato nel Baltico ... Riporta gaeta.it