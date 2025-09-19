Estonia chiede attivazione art4 Nato
21.00 L'Estonia ha deciso di richiedere consultazioni ai sensi dell'articolo 4 della Nato in merito alla violazione del suo spazio aereo da parte di aerei da combattimento russi. Lo ha scritto il primo ministro estone Kristen Michal su X. L'articolo 4 del Trattato istitutivo dell'Alleanza prevede che "le Parti si consulteranno ogniqualvolta, a giudizio di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle Parti siano minacciate". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
