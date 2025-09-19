Estate 2025 boom | Lecco supera quota 1,4 milioni di turisti

L'estate 2025 si chiude con numeri da record per Lecco, che conferma la sua posizione di meta turistica di primo piano sul lago di Como. Dal 1° luglio al 15 settembre la città ha registrato 1.438.007 visitatori unici, segnando un incremento dell'1,6% rispetto al 2024 e, soprattutto, un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Estate 2025 boom: Lecco supera quota 1,4 milioni di turisti - Crescita del 6,6% per i visitatori stranieri, Francia in testa alle presenze internazionali. leccotoday.it scrive

