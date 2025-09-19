Estate 2025 boom | Lecco supera quota 1,4 milioni di turisti

Leccotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'estate 2025 si chiude con numeri da record per Lecco, che conferma la sua posizione di meta turistica di primo piano sul lago di Como. Dal 1° luglio al 15 settembre la città ha registrato 1.438.007 visitatori unici, segnando un incremento dell'1,6% rispetto al 2024 e, soprattutto, un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: estate - boom

BOOM DI ASCOLTI PER UNOMATTINA ESTATE: REY E GRECO DOMINANO IL MATTINO ESTIVO DI RAI1

Allarme droga, boom di casi in estate. “L’adolescenza è l’età critica, spinti dalla paura di essere esclusi”

Turismo, Wonderful Italy: più incertezza tra gli italiani per l’estate 2025, Boom città d’arte

Estate 2025 boom: Lecco supera quota 1,4 milioni di turisti; Turismo, boom di strutture a Lecco: 550 attività ricettive per 3.600 posti letto; E’ esplosa l’Estate sul lago: boom di presenze al camping Rivabella.

Estate 2025 boom: Lecco supera quota 1,4 milioni di turisti - Crescita del 6,6% per i visitatori stranieri, Francia in testa alle presenze internazionali. leccotoday.it scrive

estate 2025 boom leccoTurismo, i primi dati dell'estate 2025: in calo Venezia, bene la riviera. Ed è boom per due città pugliesi - Troppo presto per un bilancio dell'estate ma l'Istat ha pubblicato alcuni risultati legati al secondo semestre del 2025, quindi ai mesi di aprile, maggio e ... Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Estate 2025 Boom Lecco