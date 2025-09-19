essilux mette il cellulare negli occhiali

L'intelligenza artificiale sta per entrare nel nostro campo visivo e per uscire dallo schermo del telefono. Integrata a uno dei nostri sensi - il principale secondo i filosofi greci -, interposta fra l'uomo e il suo percepire il mondo. Questa è l'ambizione che hanno i nuovi occhiali intelligenti di Meta, realizzati in collaborazione con EssilorLuxottica, presentati nel corso della conferenza Meta Connect a Menlo Park in California. La rivoluzione che promettono i nuovi Meta Ray-Ban Display è quella di sostituire iPhone e smartphone diventando un prodotto di massa. L'innovazione sta nello schermo integrato in una delle due lenti: attraverso di lui, indossandoli, sarà possibile leggere messaggi, effettuare videochiamate da WhatsApp e Messenger, ottenere traduzioni in tempo reale, ricevere indicazioni stradali e leggere le risposte dell'assistente intelligente Meta AI. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

