Espulso un ventenne Era irregolare in Italia e molto pericoloso

Un egiziano di 20 anni è stato espulso, mercoledì mediante accompagnamento immediato in frontiera, a seguito di un provvedimento emesso dal Questore di Lodi, Pio Russo. La decisione è stata presa a seguito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura, guidato dal commissario capo della Polizia dottoressa Sara Pericone, che ha permesso di appurare come l’uomo non avesse un legittimo titolo per soggiornare sul territorio nazionale, presentando, altresì, connotati di pericolosità sociale. Entrato irregolarmente in Italia nel 2021, poiché ancora minorenne, all’uomo era stato rilasciato un permesso di soggiorno valido sino al 2023, senonché, all’atto del rinnovo, necessario nel momento del passaggio nella maggiore età, non aveva presentato la dovuta documentazione, rendendosi irreperibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Espulso un ventenne. Era irregolare in Italia e molto pericoloso

In questa notizia si parla di: espulso - ventenne

