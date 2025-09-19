Esposto in Procura a Bolzano contro Fedez per la frase su Sinner | È istigazione all’odio razziale Sdegno anche in Germania
“Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione “. Con questa motivazione, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bolzano, Giuseppe Martucci, ha presentato un esposto in Procura contro Fedez per le sue frasi su Jannik Sinner. Martucci ha denunciato il cantante di Rozzano per ” propaganda e istigazione all’odio razziale “, in base all’articolo 604-bis del Codice Penale. “Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l’odio venga normalizzato da figure pubbliche”, ha dichiarato l’esponente di Fratelli d’Italia. La frase di Fedez contro Sinner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: esposto - procura
