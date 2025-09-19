Esposto contro Fedez per la strofa shock su Sinner | Istigazione all’odio razziale

La strofa shock di Fedez su Jannik Sinner finisce in procura: il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci, esponente di Fratelli d’Italia, ha infatti presentato un esposto ipotizzando il reato di propaganda e istigazione all’odio razziale. “Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l’odio venga normalizzato da figure pubbliche” ha dichiarato Martucci. Il riferimento è alla strofa della nuova canzone del rapper che recita: “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Esposto contro Fedez per la strofa shock su Sinner: “Istigazione all’odio razziale”

