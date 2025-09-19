Espositori artigiani produttori agricoli e un laboratorio d' argilla | in piazza Palazzo di Città arriva Artiflor un mercatino speciale
Domenica 21 settembre, Piazza Palazzo di Città si trasformerà in un'elegante oasi di creatività e natura grazie ad Artiflor, il mercatino dell'artigianato e del verde organizzato da Orticola del Piemonte. Dalle 9:30 alle 19:00, l'evento offrirà un'esperienza unica, unendo artigianalità, gusto e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: espositori - artigiani
Artigiani da tutta italia. Duecento gli espositori alla Mostra Mercato
Grassano si prepara ad accogliere la creatività! Il quinto appuntamento di “Artigianando” fa tappa proprio nel nostro paese, portando con sé artigiani, espositori e tanta voglia di valorizzare le tradizioni locali con un tocco di innovazione. Un’occasione unic Vai su Facebook
Artiflor, il mercatino in piazza Palazzo di Città il 21 settembre; Rigenerazione urbana per riscoprire un angolo di città. Borgo borotalco in via Bezzecca; Taglio del nastro in via Romea: inaugurato il nuovo negozio Bezze.
Country Fest, mercatino di artigiani, produttori agricoli e food trucks a Roma - Nuovo appuntamento con il Country Fest a Serra Madre sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 dalle ore 10. romatoday.it scrive
Piccoli produttori agricoli e artigiani Al Castello torna la Fiera d’Ottobre - Coldiretti: "Parecchie aziende hanno chiuso, essere qui testimonia la volontà di andare avanti" Per ... Da ilgiorno.it