L’impresa era complessa. Strappare la copertina a un compagno di squadra che ha firmato la doppietta decisiva. Chissà che l’allegro Thuram non lo abbia fatto notare a Francesco Pio Esposito: il francese ha segnato due reti entrambe di testa nella stessa gara, come solo Crespo in maglia Inter da quando esiste la Champions League, eppure nelle ore successive alla vittoria della Johann Cruijff Arena si è parlato quasi più del ventenne italiano che non del francese, capace di festeggiare nel migliore dei modi le cento presenze nel club. Thuram ha motivi di riflesso per essere contento, nel vedere i progressi del ragazzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Esposito promosso per l’Erasmus. Debutto senza paura in Champions. L’Inter quest’anno ha l’alternativa