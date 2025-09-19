Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l’esordio da titolare in Champions League. I dettagli. La prestazione di Pio Esposito contro l’Ajax è ancora vivida nella mente di tifosi e addetti ai lavori. Un debutto da titolare in Champions League che ha avuto il sapore dell’investitura. Non solo perché il classe 2005 ha retto alla pressione di un palcoscenico europeo come se fosse un veterano, ma perché ha dimostrato, con tocco e visione di gioco, di essere un attaccante già pronto per grandi responsabilità. L’edizione odierna di Libero lo celebra così: “Novantaquattro sulla maglia, Nove nell’anima”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Esposito Inter, il Napoli ci ha provato seriamente: era il nome di Conte, la rivelazione