Esposito Inter dilaga la Piomania | tutti pazzi per lui ora manca solo una cosa
Francesco Pio Esposito si sta guadagnando sul campo, minuto dopo minuto, il titolo di "uomo in più" dell'Inter, come lo definisce oggi il Corriere della Sera. Alle spalle della consolidata coppia Thuram-Lautaro, il classe 2005 sta dimostrando di poter essere molto più di una semplice alternativa. È un jolly, un giovane di grande intelligenza calcistica, con margini di crescita enormi e già oggi utile alla causa nerazzurra.
Inter, già finita con Esposito: arriva la cessione, resta in Serie A
Tiribocchi: «Inter, non spaventarti. Pio Esposito è già pronto e maturo!»
Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu
Una certezza ormai nello scacchiere di Chivu, ma soltanto poche settimane fa, il suo futuro era ancora un'incognita.
Francesco Pio Esposito è stato tra gli assoluti protagonisti della sfida di ieri tra Ajax ed Inter.