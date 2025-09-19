Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l’esordio da titolare in Champions League. I dettagli. Non ha ancora segnato in Champions League, è vero, ma a nessuno importa davvero. Francesco Pio Esposito si sta guadagnando sul campo, minuto dopo minuto, il titolo di “uomo in più” dell’Inter, come lo definisce oggi il Corriere della Sera. Alle spalle della consolidata coppia Thuram-Lautaro, il classe 2005 sta dimostrando di poter essere molto più di una semplice alternativa. È un jolly, un giovane di grande intelligenza calcistica, con margini di crescita enormi e già oggi utile alla causa nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Esposito Inter, dilaga la “Piomania”: tutti pazzi per lui, ora manca solo una cosa