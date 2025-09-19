esplosivi diretti ad haifa blitz al porto di ravenna bloccati due container

La decisione politica è forte. Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna (tutti a guida Pd), d’intesa con la società pubblico-privata Sapir (gestore del principale terminal dell’infrastruttura della città romagnola), hanno bloccato il transito, previsto ieri, di due container destinati a Israele contenenti esplosivi. Il materiale bellico era verosimilmente destinato alle forze armate israeliane, impegnate a spostare forzatamente milioni di palestinesi da Gaza. I due camion portacontainer con gli esplosivi nel pomeriggio di ieri hanno lasciato la città (la nave che qui li ha scaricati doveva ripartire la scorsa notte). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

