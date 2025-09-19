Esplosivi diretti ad Haifa Blitz al porto di Ravenna Bloccati due container
La decisione politica è forte. Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna (tutti a guida Pd), d’intesa con la società pubblico-privata Sapir (gestore del principale terminal dell’infrastruttura della città romagnola), hanno bloccato il transito, previsto ieri, di due container destinati a Israele contenenti esplosivi. Il materiale bellico era verosimilmente destinato alle forze armate israeliane, impegnate a spostare forzatamente milioni di palestinesi da Gaza. I due camion portacontainer con gli esplosivi nel pomeriggio di ieri hanno lasciato la città (la nave che qui li ha scaricati doveva ripartire la scorsa notte). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: esplosivi - diretti
Ravenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. «Decisivo il coraggio di alcuni lavoratori portuali»
Ravenna, bloccati container di esplosivi diretti a Haifa. Tajani: “non sono armi italiane”
Ravenna, bloccati container di esplosivi diretti a Israele, Tajani: “Non c’erano armi italiane”
Due container con esplosivi diretti ad Haifa (Israele) bloccati nel porto di Ravenna. È stata la segnalazione di alcuni lavoratori portuali al sindaco, a svelare il carico. Il sindaco Barattoni ha così contattato Provincia e Regione Emilia-Romagna trovando pieno a - facebook.com Vai su Facebook
Una nave carica di esplosivi diretti ad Haifa, in Israele, è stata bloccata nel porto di Ravenna grazie all’intervento dei portuali, del sindaco e della Regione - X Vai su X
Esplosivi diretti ad Haifa. Blitz al porto di Ravenna. Bloccati due container; Ravenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. Tajani: «Non erano armi italiane»; A Ravenna, bloccati container di esplosivi diretti a Haifa.
Esplosivi diretti ad Haifa. Blitz al porto di Ravenna. Bloccati due container - La Farnesina assicura: "Non sono armamenti di fabbricazione italiana". Riporta quotidiano.net
A Ravenna, bloccati container di esplosivi diretti a Haifa - Due container di esplosivi diretti ad Haifa sono stati bloccati nel porto di Ravenna dopo una segnalazione di alcuni lavoratori portuali. msn.com scrive