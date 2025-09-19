Esplosione nell' azienda di rifiuti Ecopartenope nel Casertano 3 operai morti

Tragedia sul lavoro a Marcianise, in provincia di Caserta. Tre operai, tra cui il titolare della stessa, hanno perso la vita a seguito di una esplosione all’interno di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, la Ecopartenope. Un quarto operaio risulta disperso. Gli operai sarebbero morti per l’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti. Altri due lavoratori. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esplosione nell'azienda di rifiuti Ecopartenope nel Casertano, 3 operai morti

