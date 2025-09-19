Esplosione nell' azienda di rifiuti Ecopartenope nel Casertano 3 operai morti e un disperso
Tragedia sul lavoro a Marcianise, in provincia di Caserta. Tre operai, tra cui il titolare della stessa, hanno perso la vita a seguito di una esplosione all’interno di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, la Ecopartenope. Un’esplosione così forte da aver sbalzato via gli operai di diversi metri. I Vigili del Fuoco, infatti, hanno ritrovato due dei tre operai morti a distanza di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: esplosione - nell
Esplosione e incendio a Torino in via Nizza nell'appartamento al 6° piano, tra i 5 feriti uno ha gravi ustioni
Jacopo Peretti, chi è il 35enne morto nell'esplosione a Torino: il corpo trovato sotto le macerie
Jacopo Peretti, chi era il 35enne morto nell'esplosione a Torino. I due lavori e lo studio, le chiamate a vuoto degli amici
Gli orecchini Imperial Move: un’esplosione di brillantezza, scolpiti nell’oro. Lasciati conquistare dalle creazioni di Messika da Boglietti Gioielli. #Messika #DiamondsInMotion Vai su Facebook
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso; Esplosione in azienda rifiuti nel casertano: 3 morti; Esplosione in azienda rifiuti nel casertano: 3 morti a Marcianise, si cerca un disperso.
Esplosione in un’azienda di rifiuti nel Casertano, sono tre gli operai morti - Tre operai hanno perso la vita a seguito di una esplosione all'interno di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, la Ecopartenope ... Si legge su italiaoggi.it
Esplosione nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise: tre vittime, due feriti lievi - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise, nella zona industriale in provincia di Caserta. Scrive msn.com