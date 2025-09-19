Esplosione nell' azienda di rifiuti ?Ecopartenope? a Marcianise | tre vittime ecco chi erano

Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi nell'azienda di rifiuti ?Ecopartenope? a Marcianise, nella zona industriale in provincia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Tre operai sono morti e un quarto è disperso dopo l' esplosione di un silos dell'azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta.

