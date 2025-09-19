Esplosione nel casertano | tre morti e un disperso
Tre persone sono rimaste uccise dopo un'esplosione verificatasi nell'azienda dei rifiuti Ecopartenope di Marcianise, città del casertano. Secondo le prime informazioni ed i primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco, lo scoppio sarebbe avvenuto durante i lavori di manutenzione ad alcuni impianti dell'azienda. Una quarta persona sarebbe dispersa. Sono ancora in fase di conclusione le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento degli ultimi focolai da parte dei pompieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Esplosione in un'azienda di rifiuti, 3 morti nel casertano: «C'è un disperso». L'inferno durante i lavori di manutenzione
