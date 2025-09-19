Esplosione nel Casertano le reazioni | Enorme tragedia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Una tragedia enorme la violenta esplosione che si è verificata a Marcianise in un’azienda che si occupa di rifiuti. Quello che ci addolora profondamente è che tre lavoratori abbiano perso la vita e ci auguriamo che il quadro non si aggravi”. Così, in una nota, il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. “In attesa di capire quali sono le dinamiche che hanno provocato la tremenda esplosione, ci stringiamo alle famiglie e ai loro cari in questo momento difficile”, sottolinea. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

