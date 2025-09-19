Esplosione nel Casertano le reazioni | Enorme tragedia
Tempo di lettura: < 1 minuto “Una tragedia enorme la violenta esplosione che si è verificata a Marcianise in un’azienda che si occupa di rifiuti. Quello che ci addolora profondamente è che tre lavoratori abbiano perso la vita e ci auguriamo che il quadro non si aggravi”. Così, in una nota, il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. “In attesa di capire quali sono le dinamiche che hanno provocato la tremenda esplosione, ci stringiamo alle famiglie e ai loro cari in questo momento difficile”, sottolinea. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: esplosione - casertano
Esplosione in un'azienda di rifiuti, 3 morti nel casertano: «C'è un disperso». L'inferno durante i lavori di manutenzione
Tragedia nel Casertano, esplosione in un'azienda di rifiuti: morti tre operai. Uno è disperso
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, 3 operai morti
#NEWS - +++ #Esplosione in un’azienda del Casertano, tre operai morti e due feriti a #Marcianise La deflagrazione alla #Ecopartenope, che si occupa di trattamento dei rifiuti. Secondo le prime informazioni, erano in corso lavori di manutenzione sull’impiant - X Vai su X
Caffè Procope - Il Giornale On Line di Marcianise. . Un’esplosione di arte, identità e gioventù ha animato la serata di domenica 14 settembre 2025 a Marcianise, dove si è tenuto il vernissage della mostra personale di Flavio Gentile, intitolata “81025 – Identità Vai su Facebook
Esplosione nel Casertano, le reazioni: Enorme tragedia.