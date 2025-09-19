Esplosione in un' azienda di rifiuti nel Casertano | tre morti e un disperso

Tg24.sky.it | 19 set 2025

Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta in una azienda nel Casertano. Lo scoppio si è verificato all'Ecopartenope di Marcianise che si occupa del trattamento dei rifiuti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

