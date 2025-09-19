Esplosione in un' azienda di rifiuti | morti tre operai

Tragedia sul lavoro a Marcianise, in provincia di Caserta. Tre operai hanno perso la vita a seguito di una esplosione all'interno di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, la Ecopartenope. Un quarto lavoratore risulta disperso, mentre due operai sono rimasti lievemente feriti. Il. 🔗 Leggi su Today.it

Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione

