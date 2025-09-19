Esplosione in un' azienda di rifiuti a nel Casertano | tre morti e un disperso

Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta in una azienda nel Casertano. Lo scoppio si è verificato all'Ecopartenope di Marcianise che si occupa del trattamento dei rifiuti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Esplosione in un'azienda di rifiuti a nel Casertano: tre morti e un disperso

In questa notizia si parla di: esplosione - azienda

Esplosione, il nodo risarcimenti. Azienda contro l’assicurazione

Usa, esplosione in azienda forniture auto: le immagini della colonna di fumo nero

Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione

Trento, esplosione in un'azienda: tre feriti, uno è grave #trento #esplosione #incidentesullavoro #incidenteoggi #27agosto - X Vai su X

Buonasera24. Filip Lackovic · Fire Queen. Esplosione a Roseland, Louisiana: un incendio nello stabilimento della Smitty’s Supply, azienda che produce lubrificanti e oli industriali, ha generato una fitta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le auto Vai su Facebook

Esplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti; Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso; Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, ci sono vittime.

Esplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Lo riporta ansa.it

ULTIM’ORA MARCIANISE. Terribile esplosione in un’azienda di rifiuti vicino alla Coca Cola. Disperata ricerca di tre operai - È di pochi minuti fa la notizia di una violenta esplosione che ha sorpreso la zona industriale di Marcianise, presso la Ecopartenope, impianto di stoccaggio di rifiuti solidi e liquidi pericolosi. Riporta casertace.net