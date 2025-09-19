Esplosione in un' azienda di rifiuti a Marcianise vicino Caserta tre operai morti e un disperso
È di tre operai morti e un disperso il bilancio provvisorio di un'esplosione avvenuta in un'azienda di rifiuti di Marcianise, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: esplosione - azienda
Esplosione, il nodo risarcimenti. Azienda contro l’assicurazione
Usa, esplosione in azienda forniture auto: le immagini della colonna di fumo nero
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione
Esplosione in una azienda di rifiuti a Marcianise, nel Casertano: 3 morti #ANSA - X Vai su X
Buonasera24. Filip Lackovic · Fire Queen. Esplosione a Roseland, Louisiana: un incendio nello stabilimento della Smitty’s Supply, azienda che produce lubrificanti e oli industriali, ha generato una fitta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le auto Vai su Facebook
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso; Esplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti; Caserta, esplosione in un'azienda di rifiuti: tre morti. Una persona risulta dispersa.
Caserta, esplosione in azienda rifiuti a Marcianise: 3 morti - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Da ilmattino.it
Esplosione in un impianto di trattamento rifiuti a Marcianise, 3 morti - Drammatico il bilancio: tre persone sono morte a seguito di una deflagrazione all'interno di un capannone della Ecopartenope ... Riporta rainews.it