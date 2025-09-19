Esplosione in un' azienda di rifiuti 3 morti nel casertano | C' è un disperso Gli operai sbalzati per diversi metri

Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la. 🔗 Leggi su Leggo.it

