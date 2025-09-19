Esplosione in un’azienda di Marcianise | tre vittime durante lavori di manutenzione

Tragedia alle porte di Caserta. Un’esplosione all’interno di un capannone della Ecopartenope, azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, ha causato la morte di tre operai. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manutenzione agli impianti. I tre lavoratori, al momento dell’incidente, si trovavano nei pressi di un deposito di oli esausti. L’onda d’urto è stata devastante: i corpi sono stati rinvenuti a diversi metri di distanza dal punto in cui si è verificata l’esplosione. Sul posto sono intervenute diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta e gli agenti del commissariato di polizia di Marcianise, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

