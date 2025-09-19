Esplosione in una ditta di rifiuti nel Casertano tre morti
Una forte esplosione in un'azienda di smaltimento di rifiuti ha causato la morte di tre operai: è successo a Marcianise, nel Casertano. Si tratta della Ecopartenope, specializzata nello smaltimento e trattamento di rifiuti, inclusi oli esasuti. L'onda d'urto ha sbalzato i corpi degli operai a metri di distanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
