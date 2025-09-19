Esplosione in una baita sulle montagne di Cesana Torinese uomo ustionato e trasportato in ospedale
Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre 2025, a causa dell'esplosione di una canna fumaria in una baita in ristrutturazione nella borgata Lozet di Cesana Torinese. Un italiano di 67 anni è rimasto ustionato in modo non preoccupante, su una superficie corporea. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
