Esplosione in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti nel Casertano | tre morti e un disperso

Almeno tre persone sono morte a causa di un’ esplosione nell’azienda ‘ Ecopartenope ‘ di Marcianise (Caserta), azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. Oltre alle vittime accertate c’è anche un disperso. La deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti della ditta. Sul posto sono presenti diverse squadre dei Vigili del fuoco. L’azienda, che vanta oltre 40 anni di esperienza nella raccolta e trattamento di materiali pericolosi e oli esausti: le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

