esplosione in azienda rifiuti a marcianise tre morti

A Marcianise, in provincia di Caserta, l'esplosione di un serbatoio in un'azienda di rifiuti ha ucciso tre operai, tra cui il titolare. La deflagrazione, partita da oli esausti, ha sprigionato un'onda d'urto devastante ma senza incendi. Dolore e rabbia tra familiari e colleghi in una zona già segnata da gravi incidenti sul lavoro.

