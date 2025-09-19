Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise tre morti
A Marcianise, in provincia di Caserta, l’esplosione di un serbatoio in un’azienda di rifiuti ha ucciso tre operai, tra cui il titolare. La deflagrazione, partita da oli esausti, ha sprigionato un’onda d’urto devastante ma senza incendi. Dolore e rabbia tra familiari e colleghi in una zona già segnata da gravi incidenti sul lavoro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: esplosione - azienda
Esplosione, il nodo risarcimenti. Azienda contro l’assicurazione
Usa, esplosione in azienda forniture auto: le immagini della colonna di fumo nero
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione
Tg1. . Tragedia a #Marcianise: un’esplosione all’interno dell’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope ha provocato la morte di 3 persone. Una quarta risulta ancora dispersa. Secondo i primi rilievi, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manute Vai su Facebook
Tragedia a #Marcianise: un’esplosione all’interno dell’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope ha provocato la morte di 3 persone. Una quarta risulta ancora dispersa. Secondo i primi rilievi, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manutenzion - X Vai su X
Esplosione a Marcianise nell'azienda di rifiuti Ecopartenope del Casertano, tre operai morti e un disperso; Esplosione in azienda rifiuti nel Casertano, morti 3 operai; Tre operai morti nell’esplosione di un impianto di rifiuti a Marcianise.
Ecopartenope, esplosione in azienda rifiuti a Marcianise: 3 morti e 2 feriti. Gli operai sbalzati in aria per diversi metri - Esplosione in un'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, la "Ecopartenope", a Marcianise (Caserta). Scrive ilmessaggero.it
Tragedia a Marcianise: violenta esplosione in azienda di rifiuti, bilancio tragico - L’esplosione è avvenuta all’Ecopartenope di Marcianise mentre erano in corso lavori di manutenzione agli impianti. Segnala notizie.it