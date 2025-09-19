Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise tre morti e due feriti | l' incidente durante lavori di manutenzione

Esplosione in un'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, la "Ecopartenope", a Marcianise (Caserta). Morti tre operai, due feriti. Sul posto sono presenti diverse squadre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione

