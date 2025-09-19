Esplosione in azienda di rifiuti | morti tre operai in provincia di Caserta

Tre operai sono morti in seguito a un'esplosione che si è verificata alla Ecopartenope, azienda di trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti nella zona industriale di Marcianise, in provincia di Caserta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

