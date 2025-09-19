Esplosione di Calenzano c' è il decimo indagato | le accuse

È trascorso quasi un anno dall'esplosione che lo scorso dicembre riguardò il deposito Eni di Calenzano. Le indagini, iniziate nelle ore immediatamente successive, stanno andando avanti. E dopo i nove comunicati lo scorso marzo, il numero degli indagati è a quanto pare salito a dieci nelle scorse. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it