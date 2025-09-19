Esplosione azienda Marcianise il sindaco | Dramma inaccettabile Sarà lutto cittadino
(LaPresse) "È un dramma inaccettabile. Ogni anno contiamo centinaia di deceduti sul lavoro. Si faccia subito qualcosa a livello legislativo e sui controlli. Proclameremo il lutto cittadino, ci sembra doveroso". Così il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, dopo l'esplosione in un'azienda di rifiuti. "Da quello che ci risulta l'incidente ha coinvolto 5 persone, due feriti non gravi e purtroppo tre decessi. Non ci sono dispersi. Non sono cittadini di Marcianise ma lavorano in questa zona industriale e quindi li sentiamo come nostri" aggiunge il primo cittadino della città campana.
