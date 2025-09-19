Esplosione azienda Marcianise il sindaco | Dramma inaccettabile Sarà lutto cittadino

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) “È un dramma inaccettabile. Ogni anno contiamo centinaia di deceduti sul lavoro. Si faccia subito qualcosa a livello legislativo e sui controlli. Proclameremo il lutto cittadino, ci sembra doveroso”. Così il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, dopo l’esplosione in un’azienda di rifiuti. “Da quello che ci risulta l’incidente ha coinvolto 5 persone, due feriti non gravi e purtroppo tre decessi. Non ci sono dispersi. Non sono cittadini di Marcianise ma lavorano in questa zona industriale e quindi li sentiamo come nostri” aggiunge il primo cittadino della città campana. Questo articolo Esplosione azienda Marcianise, il sindaco: "Dramma inaccettabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

esplosione azienda marcianise il sindaco dramma inaccettabile sar224 lutto cittadino

© Lapresse.it - Esplosione azienda Marcianise, il sindaco: "Dramma inaccettabile. Sarà lutto cittadino"

In questa notizia si parla di: esplosione - azienda

Esplosione, il nodo risarcimenti. Azienda contro l’assicurazione

Usa, esplosione in azienda forniture auto: le immagini della colonna di fumo nero

Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione

Esplosione azienda Marcianise, il sindaco: Dramma inaccettabile. Sarà lutto cittadino; Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso; Tre vittime nell’esplosione di Marcianise, il sindaco: “Morti inaccettabili nel 2025”.

esplosione azienda marcianise sindacoTre vittime nell’esplosione di Marcianise, il sindaco: “Morti inaccettabili nel 2025” - Il sindaco Trombetta: "Inaccettabile che in un'era così tecnologicamente avanzata una persona che va a lavorare debba correre il rischio di morire" ... Secondo fanpage.it

esplosione azienda marcianise sindacoEsplosione nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise: tre vittime, due feriti lievi - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise, nella zona industriale in provincia di Caserta. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Azienda Marcianise Sindaco