Caserta, 19 settembre 2025 – Tre operai sono morti e un altro risulta disperso a seguito di un'esplosione verificatasi all’interno dell’azienda Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta all’interno dell’azienda durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. I vigili del fuoco stanno cercando l’altro operaio che al momento risulta disperso. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Esplosione alla Ecopartenope di Marcianise: 3 operai morti. Si cerca un disperso