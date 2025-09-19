Esplosione alla Ecopartenope di Marcianise | 3 operai morti Si cerca un disperso
Caserta, 19 settembre 2025 – Tre operai sono morti e un altro risulta disperso a seguito di un'esplosione verificatasi all’interno dell’azienda Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta all’interno dell’azienda durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. I vigili del fuoco stanno cercando l’altro operaio che al momento risulta disperso. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: esplosione - ecopartenope
Esplosione all’Ecopartenope di Marcianise nel casertano: 3 morti e un disperso; Esplosione alla Ecopartenope di Marcianise: 3 operai morti. Si cerca un disperso; Esplosione in azienda rifiuti nel casertano, 3 morti.
Esplosione all’Ecopartenope di Marcianise nel casertano: 3 morti e un disperso - L'incidente alla Ecopartenope di Marcianise, si cerca un dispersoIncidente alla Ecopartenope di Marcianise, si cerca un disperso ... Si legge su tg.la7.it
Esplosione in un impianto di trattamento rifiuti a Marcianise, 3 morti - Drammatico il bilancio: tre persone sono morte a seguito di una deflagrazione all'interno di un capannone della Ecopartenope ... Segnala rainews.it