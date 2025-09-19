Esplosione a Marcianise finestre azienda divelte dallo scoppio
Alcune finestre dell'azienda di trattamento rifiuti di Marcianise nella quale si è verificata l'esplosione sono state divelte. Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio avrebbe coinvolto un silos sulla cui tettoia erano al lavoro i tre operai deceduti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: esplosione - marcianise
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione
Caserta, esplosione in un' azienda di rifiuti a Marcianise: tre persone morte
Esplosione nella zona industriale di Marcianise: tre vittime e diversi feriti
Tg1. . Tragedia a #Marcianise: un’esplosione all’interno dell’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope ha provocato la morte di 3 persone. Una quarta risulta ancora dispersa. Secondo i primi rilievi, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manute Vai su Facebook
Tragedia a #Marcianise: un’esplosione all’interno dell’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope ha provocato la morte di 3 persone. Una quarta risulta ancora dispersa. Secondo i primi rilievi, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manutenzion - X Vai su X
Inferno nella fabbrica di solventi, 7 silos a rischio esplosione. I sindaci: Chiudetevi in casa; Chimpex, maxi-incendio in azienda di solventi a Caivano: 70 lavoratori presenti. «Tenere porte e finestre chiuse»; Incendio devastante nella zona industriale di Caivano: coinvolta l’azienda sequestrata Chimpex.
Ecopartenope, esplosione in azienda rifiuti a Marcianise: 3 morti e 2 feriti. Gli operai sbalzati in aria per diversi metri - Esplosione in un'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, la "Ecopartenope", a Marcianise (Caserta). Riporta ilmessaggero.it
Tre vittime nell’esplosione di Marcianise, il sindaco: “Morti inaccettabili nel 2025” - Il sindaco Trombetta: "Inaccettabile che in un'era così tecnologicamente avanzata una persona che va a lavorare debba correre il rischio di morire" ... Si legge su fanpage.it