Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Sofia
Sofia emerge dalle pianure della Bulgaria come una metropoli che sfida le aspettative, dove cupole dorate ortodosse si ergono accanto a palazzi socialisti e moderna architettura europea. La capitale bulgara, con i suoi 1,3 milioni di abitanti, rappresenta un ponte affascinante tra Oriente e Occidente, un crocevia di culture che per secoli ha subito l’influenza di romani, bizantini, ottomani e sovrani bulgari. Camminando per le sue ampie strade lastricate, il visitatore percepisce immediatamente questa stratificazione storica: resti romani emergono dalle stazioni della metropolitana, mentre moschee ottomane convivono armoniosamente con chiese cristiane e sinagoghe ebraiche. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
