Esplode un’azienda di rifiuti | tre morti e un disperso

Lidentita.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esplosione verificatasi per cause ancora da accertare all’interno della azienda di trattamento dei rifiuti Ecopartenope di Marcianise in provincia di (Caserta ha provocato la morte di tre operai che erano impegnati in lavori di manutenzione. I vigili del fuoco stanno cercando un altro operaio che al momento risulta disperso.(in aggiornamento.) L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

