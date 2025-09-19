Esplode un’azienda di rifiuti nel Casertano | tre morti e un disperso
Un bilancio pesantissimo che rischia di aggravarsi: sei anni fa la riapertura dopo una situazione antincendio considerata inadeguata L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: esplode - azienda
Coppia di amanti pizzicata al concerto dei Coldplay, esplode il marito di lei. Chiusi o resi privati i social, cancellato il ruolo della moglie nell’azienda di rum
Sigaretta elettronica esplode, 25enne di Rimini finisce in ospedale: ustioni e 50 punti di sutura, denunciata l’azienda cinese
Esplode un’azienda di rifiuti: tre morti e un disperso
Esplosione in una azienda di rifiuti a Marcianise, nel Casertano: 3 morti #ANSA - X Vai su X
"Credevamo fosse eruttato il vulcano" Esplode fabbrica pirotecnica a Napoli, le testimonianze Vai su Facebook
Esplode un’azienda di rifiuti | tre morti e un disperso.